Nestlé Aktie News: Nestlé schiebt sich am Montagmittag vor

Um 12:28 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 78,18 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'628 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 78,48 CHF. Bei 77,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 947'029 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.11.2023 bei 100,82 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 22,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (77,18 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 1,28 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,02 CHF.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.02.2026 dürfte Nestlé die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,62 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Julius Bär wird Jobs bei Merrill Lynch streichen