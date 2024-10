Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagvormittag stabil

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 86,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 12'296 Punkten steht. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 86,16 CHF zu. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 85,62 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,98 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 343'865 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,28 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.10.2023 erreicht. 17,77 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 81,60 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 5,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,74 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

