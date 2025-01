Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochmittag im Minus

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 73,88 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'731 Punkten steht. Bei 73,62 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 74,22 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 636'703 Stück gehandelt.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,56 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,11 Prozent. Bei 72,82 CHF fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,43 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 CHF aus.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Nestlé dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,61 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Julius Bär wird Jobs bei Merrill Lynch streichen