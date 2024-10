Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Nachmittag fester

Das Papier von Nestlé konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 83,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'079 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 83,82 CHF. Bei 82,54 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 1'215'540 Aktien.

Am 13.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,28 CHF an. Gewinne von 25,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.09.2024 bei 82,04 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,98 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,08 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.02.2025 erwartet. Nestlé dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,76 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Julius Bär wird Jobs bei Merrill Lynch streichen