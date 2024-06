Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag gefragt

Die Nestlé-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 97,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'220 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 98,06 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,58 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 528'657 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.06.2023 bei 109,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,71 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 89,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,16 CHF aus.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 5,00 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Julius Bär wird Jobs bei Merrill Lynch streichen