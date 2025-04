NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Volvo (A) Anlegern eine Freude

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A) am 02.04.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 8.00 SEK für das Jahr 2024. Damit wurde die Volvo (A)-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 6.67 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung lässt sich Volvo (A) 36.60 Mrd. SEK kosten. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 28.57 Prozent gestiegen.

Dividendenrendite im Fokus

Die Volvo (A)-Aktie wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Volvo (A)-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2024 verzeichnet der Volvo (A)-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2.96 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2.81 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und realer Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Volvo (A)-Kurs im -Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Volvo (A)-Kurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

Dividendenaussichten von Volvo (A)

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 18.87 SEK aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 6.51 Prozent anziehen.

Kerndaten von Volvo (A)

Die Dividenden-Aktie Volvo (A) gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 590.910 Mrd. SEK wert. Das Volvo (A)-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 10.90. 2024 setzte Volvo (A) 526.816 Mrd. SEK um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 24.78 SEK.

Redaktion finanzen.ch