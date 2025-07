NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.810 Pkt - Continental im Fokus

DOW JONES--Von einem ruhigen nachbörslichen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Mittwoch. Die Umsätze seien gering gewesen. Die Continental-Aktie zeigte sich etwas fester. Die US-Zölle auf importierte Autoteile werden bei Continental Spuren hinterlassen. Zwar seien etwa im Reifengeschäft seit der zweiten Hälfte des Junis Abhilfemassnahmen in Kraft, teilte der Konzern anlässlich des Pre-Close-Calls mit. Doch gebe es eine Lücke, die sich in den Ergebnissen des zweiten Quartals niederschlagen werde. Im Endeffekt würden sich auch negative Währungseffekte belastend auf den Umsatz und die EBIT-Marge der Sparte auswirken. Der Umsatz werde im Vergleich zum Vorjahresquartal etwas sinken. Die bereinigte EBIT-Marge dürfte am unteren Ende der Jahresprognose (12,5 bis 14,0 Prozent) liegen. Die Aktie wurde bei dünnen Umsätzen 0,5 Prozent höher getaxt.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.810 23.790 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

