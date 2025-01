MTU Aero Engines-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an MTU Aero Engines-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Der Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs sorge für eine Periode mit Unsicherheit, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Um 11:42 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4.3 Prozent auf 334.80 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 28.43 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 115’088 MTU Aero Engines-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 stieg das MTU Aero Engines-Papier um 4.0 Prozent. Voraussichtlich am 19.02.2025 wird MTU Aero Engines Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2024 gewähren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2025 / 02:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2025 / 02:13 / ET



