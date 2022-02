Moderna-Aktie auf Höhenflug: Moderna übertrifft Umsatz- und Gewinnerwartungen

Für den Biotechkonzern Moderna ist das vierte Quartal 2021 mit einem kräftigen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Die US-Biotechfirma verdient weiter glänzend an ihrem Corona-Impfstoff. Das Unternehmen verbuchte allein im Schlussquartal 2021 einen Nettogewinn von 4,9 Milliarden Dollar (4,4 Mrd Euro), wie es am Donnerstag in Cambridge (Massachusetts) mitteilte.

Der Umsatz zog ebenfalls kräftig von 570,8 Millionen US-Dollar auf 7,2 Milliarden US-Dollar an, Analysten hatten zuvor 6,78 Milliarden US-Dollar erwartet.

Im gesamten abgelaufenen Jahr betrug der Überschuss 12,2 Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatte Moderna angesichts hoher Forschungs- und Entwicklungskosten noch 747 Millionen Dollar Verlust gemacht. Insgesamt liess die starke Vakzin-Nachfrage die Erlöse 2021 von 803 Millionen im Vorjahr auf 18,5 Milliarden Dollar steigen.

Die Moderna-Aktie zeigte sich im NASDAQ-Handel satte 15,03 Prozent höher bei 156,13 US-Dollar.