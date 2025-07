Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.94 Prozent höher bei 20’611.34 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.508 Prozent auf 20’522.09 Punkte an der Kurstafel, nach 20’418.46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20’486.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’645.41 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.589 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 09.06.2025, mit 19’591.24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’124.97 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’429.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6.90 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 20’645.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit FreightCar America (+ 18.62 Prozent auf 11.66 USD), Ballard Power (+ 14.71 Prozent auf 1.95 USD), Comtech Telecommunications (+ 12.30 Prozent auf 2.83 USD), AXT (+ 7.17 Prozent auf 2.54 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 6.32 Prozent auf 122.40 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nissan Motor (-8.32 Prozent auf 2.10 USD), Lifetime Brands (-6.52 Prozent auf 5.02 USD), Geospace Technologies (-6.03 Prozent auf 12.77 USD), Commercial Vehicle Group (-5.47 Prozent auf 1.90 USD) und Trend Micro (-3.02 Prozent auf 65.49 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 39’883’942 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3.331 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie mit 5.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

