Meyer Burger-Aktie im Sinkflug: Hedgefonds-Milliardär erwartet rückläufige Kurse

• Israel Englander erwartet sinkende Kurse• Produktionsverlagerung in die USA• Millionen auf Anleger-Konten

Der bekannte Hedgefonds-Milliardär Israel Englander spekuliert, dass die Aktienkurse des Solarunternehmens Meyer Burger sinken werden, wie aus einer Beteiligungsmeldung, die dem Online-Nachrichtenportal cash.ch vorliegt, hervorgeht. Der Offenlegungsmeldung, welche an die SIX Swiss Exchange adressiert ist, zufolge beteiligt sich Englander mit etwa drei Prozent am Schweizer Solarunternehmen. Dabei setze sich seine Beteiligung jedoch lediglich aus sogenannten Veräusserungspositionen - sprich Wertpapiere, die Englader plant, in absehbarer Zeit wieder zu verkaufen - zusammen, wie cash.ch berichtet. Englander scheint skeptisch bezüglich der Produktionsverlagerung in die USA zu sein, wie aus Börsenkreisen hervorgeht. Da Meyer Burger nicht gegen chinesische Billiganbieter in Europa anzukommen scheint, hat sich das Unternehmen dazu entschieden, seine Produktion nach Übersee zu verlagern. Ein Vorhaben, das viel Geld kosten dürfte - Meyer Burger setze hierbei wohl auf den Inflation Reduction Act (IRA), wie cash.ch berichtet.

Kurzweilige Millionenfreude

Anfang Juli glaubte eine Vielzahl an deutschen Privatanlegern, von Meyer Burger in Millionenhöhe zu profitieren. Das Unternehmen führte einen Reverse-Split im Verhältnis von 750:1 durch. Bedeutet: Die Anzahl der bisherigen Aktien wurde durch 750 geteilt - der Aktienkurs stieg entsprechend um diesen Faktor. Die Depotbank hatte bis zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht die Anzahl der Stücke angepasst, sondern lediglich den Aktienkurs. Folglich zeigte der Depotstand einen falschen Betrag an. Die Freude der Anleger war somit nur von kurzer Dauer. Der Kurs der Aktie ist seither drastisch gefallen.

Redaktion finanzen.ch