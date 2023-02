Massive Verschuldung als Zeitbombe: Hedgefonds-Manager warnt vor Börsencrash

• Fondsmanager mit pessimistischem Blick auf die Wirtschaft• Hoher Verschuldungsgrad als massives Risiko• Werbung für eigenen Fonds

Die Hedgefondsgesellschaft Universa Investments wird von dem Finanzautor Nassim Taleb beraten. Der ehemalige Optionshändler wurde überregional bekannt nach der Veröffentlichung seines Buches "Der Schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse" im Jahr 2007. Die Finanzkrise von 2008 hatte Taleb vorhergesagt. Dass die Märkte in den kommenden Monaten und Jahren erneut vor grossen Herausforderungen stehen, hält der Experte nun nicht für komplett unwahrscheinlich.

Massive Verschuldung könnte Zeitbombe zünden

Mark Spitznagel, Chief Investment Officer des Unternehmens von Universa Investments, hat unlängst einen Brief an Investoren verschickt, in dem er die Aussichten der Finanzmärkte wenig optimistisch beurteilt. "Es ist objektiv die grösste Zeitbombe in der Finanzgeschichte - grösser als Ende der 1920er Jahre und wahrscheinlich mit ähnlichen Auswirkungen auf den Markt", zitiert Bloomberg aus der Investorenmitteilung des Experten.

Bereits im vergangenen Jahr warnte er vor einem "katastrophalen Marktversagen", wenn es zu einem Platzen der Kreditblase kommen sollte. In seinem aktuellen Schreiben nimmt er darauf erneut Bezug und kritisiert speziell den hohen Verschuldungsgrad in der gesamten Weltwirtschaft, der verheerende Schäden anrichten könnte: "Die Korrektur, die einst natürlich und gesund war, ist zu einem ansteckenden Inferno geworden, das das gesamte System zerstören kann", erklärt er. Seiner Ansicht nach sei die Welt "heute einfach zu stark gehebelt, das Schuldenkonstrukt ist einfach zu gross."

Werbung für seinen Hedgefonds

Anlegern will Spitznagel in diesem Zusammenhang ein Investment in seinen Hedgefonds Universa Investments schmackhaft machen. Das Unternehmen hat einen Fokus auf Risikominderung und bietet auch einen Fonds an, mit dem man sich gegen Black-Swan-Ereignisse absichern kann. Die Strategie seines Hedgefonds könnte Spitznagel zufolge eine durchschnittliche Rendite von 402 Prozent auf das investierte Kapital erbringen, wenn der S&P 500 innerhalb eines Monats zehn Prozent verliert. 10.251 Prozent Rendite wären drin, wenn es einen Indexabsturz um 30 Prozent gäbe. "Dieses Auszahlungsprofil ist die Kernkompetenz der Universa", so Spitznagel. "Wir haben es jahrzehntelang verfeinert." Hätten Anleger zwei Prozent ihres Portfolios in Universa investiert, läge die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in den letzten fünf Jahren bei 10,4 Prozent, zitiert Bloomberg weiter. Damit wären Investoren aber schlechter als der Markt gefahren. In den letzten fünf Jahren bis 30. Januar 2023 hat der S&P 500 mehr als 55 Prozent zugelegt, so Bloomberg.

Sorge um globale Verschuldung teilen andere Experten

Dessen ungeachtet zeigten sich unlängst auch andere Marktexperten über die hohe globale Verschuldung besorgt. Unlängst warnte Starökonom Nouriel Roubini ebenfalls vor einer massiven Schuldenkrise. Auch in seinem Buch "Megathreats: 10 Bedrohungen unserer Zukunft - und wie wir sie überleben" nahm er nochmals Bezug darauf und erklärte, die Wirtschaft sei durch eine Schuldenkrise, Staats- und Firmenpleiten, eine demographische "Zeitbombe", billiges Geld sowie eine unvermeidliche Stagflation bedroht.



Redaktion finanzen.ch