MÄRKTE ASIEN/Tokio gibt Vortagsgewinn wieder ab - Seoul sehr fest

DOW JONES--Uneinheitlich geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien zu. Gute Vorgaben der Wall Street mit neuen Rekordhochs bei manchen Indizes werden nur vereinzelt aufgegriffen. Marktteilnehmer berichten von spürbarer Zurückhaltung und Verunsicherung im Hinblick auf die am 9. Juli endende Schonfrist der von US-Präsident Trump im April verfügten Zölle gegen praktisch alle Länder der Welt. Die Hoffnung ist, dass bis dahin noch Vereinbarungen gefunden werden, nachdem in der Vorwoche laut Mitteilung zwischen den USA und China eine Regelung gefunden wurde.

Trumps Zölle und Handelsspannungen blieben die Hauptrisiken für Asien, so die Ökonomen von Capital Economics. Vietnam sei am stärksten gefährdet, da es am stärksten von der US-Endnachfrage abhängig sei. Das BIP-Wachstum dürfte sich in den meisten asiatischen Ländern in diesem Jahr etwas abschwächen, die Länder der Region könnten jedoch von Handelsumlenkungen profitieren, weil sich die US-Unternehmen von China abwendeten. Weil sich das Wachstum abschwächen werde und die Inflation niedrig sei, seien in weiten Teilen der Region weitere Zinssenkungen wahrscheinlich, so die Wirtschaftsexperten.

In Tokio gehen die etwas kräftigeren Vortagesgewinne wieder verloren. Der Nikkei-225-Index kommt um 0,9 Prozent zurück auf 40.127 Punkte, obwohl ein Stimmungsbarometer der japanischen Notenbank besser als erwartet ausgefallen ist und zugleich besser als im Vorquartal. Allerdings schürt das auch Zinserhöhungssorgen, worauf der Yen auch leicht zulegt. Bremsend wirkt aber, dass Trump die laufenden Zollverhandlungen mit Japan scharf kritisierte und sich darüber beschwerte, dass Tokio sich weigere, Reis aus US-Anbau zu importieren, obwohl es angeblich einen Mangel an heimischem Reis gebe.

Verkauft werden in Tokio unter anderem Autoaktien. Toyota kommen um 1,6 Prozent zurück, Nissan um 2,9 und Mazda um 2,2 Prozent. Honda können sich mit einem nur ganz kleinen Minus besser halten.

In Seoul geht es für den Kospi um 1,5 Prozent nach oben. Hier stützen Aussenhandelsdaten. Die Exporte lagen im Juni 4,3 Prozent über dem Vorjahreswert, getragen vor allem von Halbleiterprodukten. Marktbeobachter sprechen von Widerstandsfähigkeit angesichts der Handelsstreitigkeiten. SK Hynix legen mit gut 3 Prozent überdurchschnittlich zu. In Shanghai verbessert sich das Marktbarometer leicht um 0,2 Prozent, in Sydney tritt der S&P/ASX-200 auf der Stelle. Nicht gehandelt wird wegen eines Feiertags in Hongkong.

Unter den Einzelwerten werden in Sydney Insignia Financial von Übernahmefantasie um 5,8 Prozent nach oben getrieben. Laut dem Unternehmen arbeitet CC Capital weiter an einem verbindlichen Übernahmeangebot. Der Maschinenbauer Downer hat seinen Anteil an einem lokalen Bus- und Stadtbahn-Gemeinschaftsunternehmen verkauft. Die Aktie gibt leicht nach.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.542,50 +0,0% +4,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 40.127,25 -0,9% +0,6% 08:30

Kospi (Seoul) 3.116,68 +1,5% +29,9% 08:30

Schanghai-Comp. 3.451,69 +0,2% +2,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.072,28 -0,8% +20,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:30 % YTD

EUR/USD 1,1787 0,1 1,1781 1,1729 +13,3%

EUR/JPY 169,53 -0,1 169,71 168,86 +4,0%

EUR/GBP 0,8579 -0,0 0,8581 0,8555 +3,3%

GBP/USD 1,3739 0,1 1,3731 1,3710 +9,6%

USD/JPY 143,83 -0,1 144,05 143,97 -8,2%

USD/KRW 1.353,68 0,1 1.352,64 1.350,49 -7,5%

USD/CNY 7,1549 -0,0 7,1566 7,1586 -0,5%

USD/CNH 7,1580 -0,0 7,1588 7,1621 -2,3%

USD/HKD 7,8500 0,0 7,8497 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6569 -0,2 0,6580 0,6537 +5,7%

NZD/USD 0,6090 -0,0 0,6092 0,6071 +8,2%

BTC/USD 107.074,55 -0,1 107.162,40 107.712,20 +13,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,78 65,11 -0,5% -0,33 -9,6%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -11,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.322,89 3.302,88 +0,6% +20,02 +24,8%

Silber 30,69 30,64 +0,2% +0,05 +10,0%

Platin 1.153,79 1.151,82 +0,2% +1,97 +30,4%

Kupfer 5,03 5,03 +0,0% 0,00 +23,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

