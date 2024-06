Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagmittag mit Kursverlusten

Die Lonza-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 484,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 12'112 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Lonza-Aktie bis auf 481,80 CHF. Bei 483,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'245 Lonza-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 574,60 CHF. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 15,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 308,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 56,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,54 CHF.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 12,68 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch