Lonza Aktie News: Lonza am Montagmittag Verlust reich

Das Papier von Lonza gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 524,40 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 11'988 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Lonza-Aktie bis auf 520,60 CHF ein. Bei 525,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 17'145 Lonza-Aktien.

Am 29.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 589,40 CHF. 12,40 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 308,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,57 CHF je Lonza-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Lonza am 25.01.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 28.01.2026.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2024 auf 13,65 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch