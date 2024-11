Kurssprung bei QUALCOMM: Zahlen übertreffen Erwartungen und Aktienrückkauf

• QUALCOMM übertrifft im vierten Quartal die Analystenerwartungen bei Gewinn und Umsatz• Das Chipgeschäft und die Autombilsparte wachsen stark• Optimistischer Ausblick und Aktienrückkaufprogramm

Das Schlussquartal seines aktuellen Geschäftsjahres hat der Chipkonzern QUALCOMM mit starken Ergebnissen beendet und konnte auf ganzer Linie überzeugen.

Starke Geschäftsentwicklung

Je Aktie verdiente das US-Unternehmen im Berichtszeitraum 2,59 US-Dollar nach einem Gewinn je Aktie von 1,32 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 2,9 Milliarden US-Dollar, das war fast doppelt so viel wie noch im vierten Quartal des Vorjahres.

Und auch bei den Erlösen konnte QUALCOMM eine kräftige Verbesserung vermelden: Der Umsatz zog von 8,6 Milliarden US-Dollar auf 10,24 Milliarden US-Dollar an und lag damit ebenfalls höher als die durchschnittlichen Marktschätzungen.

"Wir freuen uns, das Geschäftsjahr mit starken Ergebnissen im vierten Quartal abzuschliessen und ein EPS-Wachstum von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt zu haben", so Cristiano Amon, Präsident und CEO von QUALCOMM in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Auch im Gesamtjahr ist eine deutliche Verbesserung zu sehen: Der Gewinn kletterte in den abgelaufenen zwölf Geschäftsmonaten um 40 Prozent auf 10,14 Milliarden US-Dollar oder 8,97 US-Dollar je Aktie, während die Erlöse um rund neun Prozent auf 38,96 Milliarden US-Dollar anzogen.

Chipverkäufe laufen besser als erwartet

Darüber hinaus verzeichnete QUALCOMM einen Anstieg der Verkäufe von Mobiltelefonchips um zwölf Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar, was den Schätzungen von FactSet entspricht. "Bei Mobiltelefonen haben wir im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum der Android -Umsätze von über 20 Prozent erzielt", zitiert CNBC aus einer Analysten-Telefonkonferenz mit CFO Akash Palkhiwala.

Das gesamte Chipgeschäft, einschliesslich seiner Handy-, Automobil- und anderen Chips, das zusammen als QCT gemeldet wird, wuchs im Berichtsquartal um 18 Prozent auf insgesamt 7,37 Milliarden US-Dollar.

Stark lief es zudem auch in der Autmobilsparte: Das Automobilgeschäft wuchs im Jahresvergleich um 86 Prozent auf einen Umsatz von 899 Millionen US-Dollar. Man habe derzeit Milliardengeschäfte mit Automobilherstellern in der Entwicklungspipeline, so das Unternehmen optimistisch.

Ausblick überzeugt

Für das aktuell laufende Quartal rechnet QUALCOMM mit einem Umsatz zwischen 10,5 und 11,3 Milliarden US-Dollar, wobei der Mittelwert dieser Spanne die Konsenserwartungen von 10,59 Milliarden US-Dollar ebenfalls übertrifft. Beim EPS peilt der Chiphersteller unterdessen einen Wert zwischen 2,85 und 3,05 US-Dollar an. Beides würde deutlichen Verbesserungen zum Berichtsquartal entsprechen.

Firmenchef Amon betonte im Rahmen der Telefonkonferenz: "Wir werden QUALCOMM weiterhin von einem Unternehmen für drahtlose Kommunikation in ein Unternehmen für vernetzte Computer für das Zeitalter der KI umwandeln".

Zahlen und Aktienrückkaufprogramm lassen Aktie steigen

Die starken QUALCOMM-Zahlen und der optimistische Ausblick haben der QUALCOMM-Aktie nach US-Börsenschluss einen Schub verpasst. Zeitweise geht es an der NASDAQ um 2,11 Prozent auf 176,32 US-Dollar nach oben.

Dazu trug auch ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm bei: Der Vorstand habe zusätzliche Rückkäufe im Wert von 15 Milliarden US-Dollar genehmigt, hiess es im Rahmen der Bilanzvorlage. Im vierten Quartal hatte das Unternehmen bereits Aktien im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.



Redaktion finanzen.ch