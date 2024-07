Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kuros (Kuros Biosciences)

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr um 10,3 Prozent auf 11,66 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'307 Punkten steht. Im Tief verlor die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 11,52 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 368'954 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 16.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,26 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 13,72 Prozent zulegen. Am 05.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,76 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 84,95 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 06.02.2014 lud Kuros (Kuros Biosciences) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,020 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch