Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr wies die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 12,38 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'090 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 12,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 11,96 CHF. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 122'159 Aktien.

Am 17.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,96 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,36 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ist somit 89,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Am 06.08.2025 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,020 CHF je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch