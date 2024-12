Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) steigt am Mittag

Um 12:28 Uhr sprang die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 20,30 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'641 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie sogar auf 20,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,66 CHF. Bisher wurden via SIX SX 110'362 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,06 CHF fiel das Papier am 27.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Verlust von 84,93 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 18.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,010 CHF je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch