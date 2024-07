Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Mittag auf rotes Terrain

Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 260,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'329 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 258,60 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 55'976 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 301,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.01.2024 erreicht. 15,89 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 234,50 CHF fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 9,98 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,95 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kühne + Nagel International 10,00 CHF aus. Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,31 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,83 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -18,38 Prozent auf 5.51 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.75 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 29.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

