Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verbilligt sich am Nachmittag

Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 256,70 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 12'376 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie sank bis auf 252,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 261,30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 91'848 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 12.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 301,90 CHF. Mit einem Zuwachs von 17,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 234,50 CHF. Abschläge von 8,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,95 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 10,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kühne + Nagel International liess sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,83 CHF je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Kühne + Nagel International mit einem Umsatz von insgesamt 5.51 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.75 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -18,38 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Kühne + Nagel International am 23.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,26 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

