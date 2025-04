Kühne+Nagel-Aktie gewinnt: Kühne+Nagel erzielt deutlich mehr Umsatz im Startquartal

Unter dem Strich blieb auch klar mehr Gewinn übrig. Sowohl in der See- als auch in der Luftfaht spricht das Unternehmen von Marktanteilsgewinnen.

Der Nettoumsatz stieg um 15 Prozent auf 6,33 Milliarden Franken und der um die volatilen Frachttarife bereinigte Rohertrag um 8 Prozent auf 2,24 Milliarden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

In der Folge verbesserten sich auch die Gewinnzahlen. Der operative Gewinn (EBIT) legte um 7 Prozent auf 402 Millionen und der Reingewinn um 9 Prozent auf 303 Millionen Franken zu.

Zahlen weitgehend über den Schätzungen

Die Profitabilität gemessen an der Konversationsrate, die das Verhältnis von EBIT zum Rohertrag beschreibt und für das Management eine wichtige Kenngrösse ist, sank um 10 Basispunkte auf 18,0 Prozent. Analysten hatten diese so prognostiziert, ansonsten hat das Unternehmen die Schätzungen auf allen Ebenen klar übertroffen.

"Kühne+Nagel ist sehr gut in das neue Geschäftsjahr gestartet", lässt sich CEO Stefan Paul in der Mitteilung zitieren. "Wir konnten unseren Marktanteil erhöhen, neue Kunden gewinnen und dabei auch die Profitabilität verbessern."

Grösste Sparte Seefracht wächst am stärksten

Nach Sparten betrachtet legten Umsatz (+30% auf 2,50 Mrd) und Rohertrag (+15% auf 577 Mio) in der Seefracht am deutlichsten zu. Hier spielt auch die Erstkonsolidierung der amerikanischen IMC Logistics aus Tennessee eine Rolle. Diese trägt seit Januar einen - laut Mitteilung aber noch geringen - Betrag zum Ergebnis bei. Die Konversionsrate erreichte im ersten Quartal 36 Prozent und damit 3 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresquartal.

Auch die Luftfracht steigerte Umsatz und Rohertrag jeweils im zweistelligen Prozentbereich. Das Luftfrachtvolumen lag per Ende März bei 514'000 Tonnen und damit um 5 Prozent über dem Vorjahr. Die Konvesionsrate legte zum Vorjahr um 2 Prozentpunkte auf 26 Prozent zu.

Die beiden kleinere Sparten Landverkehr und Kontraktlogistik verzeichneten beim Umsatz und Rohertrag jeweils Wachstumsraten im tiefen bis maximal mittleren einstelligen Prozentbereich.

Der für das laufende Jahr prognostizierte EBIT im Bereich von 1,5 bis 1,75 Milliarden Franken wird unverändert belassen. Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten beim Thema "Handelszölle" werde dieser nicht aktualisiert, schreibt Kühne+Nagel dazu.

Die Aktie von Kühne+Nagel gewinnt im Schweizer Handel zeitweise 2,08 Prozent auf 191,40 CHF.

Schindellegi (awp)