Kühne+Nagel-Aktie in Grün: Partnerschaft zwischen Euroshipping und LogServ geht in die Verlängerung

Die Kühne Tochter Euroshipping und LogServ, eine Tochtergesellschaft des österreichischen Stahl- und Technologiekonzerns verlängern ihre schon fast 20 Jahre dauernde Partnerschaft um weitere drei Jahre.

Seit 2006 sei Euroshipping in die Inbound- und Outbound-Logistik am voestalpine-Standort Linz eingebunden und somit integraler Bestandteil der logistischen Wertschöpfungskette innerhalb des Konzerns, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Kühne+Nagel Euroshipping stelle einen grossen Teil der Binnenschiffsressourcen für den Linzer Standort der voestalpine zur Verfügung. Jährlich würden für den österreichischen Stahl- und Technologiekonzern rund 150'000 Tonnen Rohstoffe im Inbound und rund 100'000 Tonnen Fertigprodukte im Outbound über den umweltfreundlichen Verkehrsträger Binnenschiff transportiert, heisst es weiter.

An der SIX steigen Aktien von Kühne+Nagel am Donnerstag zeitweise um 0,76 Prozent auf 172,80 Franken, während Papiere von voestalpine in Wien zeitweise um 1,1 Prozent auf 25,10 Euro nachgeben.

Schindellegi SZ (awp)