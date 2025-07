Insel-Spitalgruppe entlässt einen Klinikdirektor

Bern (awp/sda) - Die Berner Insel-Spitalgruppe hat einen Klinikdirektor per sofort von all seinen Funktionen entbunden und trennt sich von ihm. Als Begründung schrieb sie in einer Mitteilung vom Mittwochabend, dass der Direktor als Klinikleiter seine Treue- und Sorgfaltspflichten "in schwerwiegender Weise verletzt" habe.

Im Februar dieses Jahres habe die Direktion Hinweise erhalten, dass sich der Klinikdirektor unangemessen verhalten und geltende Weisungen nicht beachtet haben solle. Die Verantwortlichen seien diesen Hinweisen nachgegangen und sie intern und extern untersuchen lassen.

cg/