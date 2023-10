Industrieaktien im Blick: Für diese Titel hebt Wells Fargo den Daumen

• Wells Fargo-Analysten optimistisch für Industrieaktien• Ausgaben für Infrastruktur und Reshoring werden auf absehbare Zeit anhalten• Überzeugende Geschäftsberichte stützen positive Bewertung

Wells Fargo rät zu Industrieaktien

Die COVID-Lockdowns sind mittlerweile zwei Jahre her, und nun werden einige daraus folgende Muster deutlich, wie TipRanks erklärt. Unerwartet kam dabei ein Anstieg der Verlagerung von Grundstoffindustrien. Die Pandemiezeit vermochte es, die Schwachstellen der globalen Lieferketten aufzuzeigen, und die US-Regierung reagierte mit einem Vorstoss zur Rückverlagerung der Produktion an die US-Küste. Dieser Schritt beinhaltete staatliche Zuschüsse und Anreize, doch das Hauptziel war schlichtweg, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten von Alltagsprodukten zu reduzieren. Die Umsetzung der Anreize war jedoch nicht gleichmässig, und einige Branchen profitierten stärker als andere. Auch Scott Wren, globaler Marktstratege bei Wells Fargo, hat diesen Trend zur Kenntnis genommen. "Unsere positive Bewertung des Industriesektors spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die erhöhten Ausgaben für Infrastruktur und Reshoring auf absehbare Zeit anhalten werden", erklärt er.

Unter diesem Gesichtspunkt ermittelte TipRanks anhand der eigenen Datenbank zwei Industrieaktien, die von den Analysten von Wells Fargo mit "Kaufen" bewertet wurden und jeweils das Potenzial für ein Plus von mindestens 40 Prozent bis zum nächsten Jahr vorweisen können.

Chart Industries-Aktie

Bei dem ersten Unternehmen handelt es sich um Chart Industries. Hierbei handelt es sich um ein Unternehmen, dessen Historie sich bis ins Jahr 1859 zurückverfolgen lässt. Heute gilt Chart Industries als global führender Anbieter von Kryo- und Wärmeübertragungstechnologien, das für die Lagerung und den Transport von Flüssiggasen von entscheidender Bedeutung ist. Chart Industries ist im Bereich der sauberen Energie tätig und bietet ein Portfolio von kryogenen Produkten an, die in der gesamten Flüssiggas-Lieferkette eingesetzt werden, von der Vorplanung über routinemässige Wartung und Instandhaltung bis hin zu laufenden Reparaturen. Durch seine Expertise konnte sich das Unternehmen eine stabile Position in der LNG-Branche (Flüssigerdgas) erarbeiten, die allgemein hin als umweltfreundlichste Form der fossilen Brennstoffe bekannt ist, erklärt TipRanks. Mit 64 weltweiten Produktionsstandorten und über 50 Servicezentren ist Charts Industries von den Vereinigten Staaten bis nach Asien, Australien, Indien, Europa und Südamerika tätig.

In den ersten Monaten des laufenden Jahres konnte Charts Industries seine Kapazitäten mit der Übernahme des globalen Anbieters von Produkten und Dienstleistungen für die Luft- und Gashandhabung, Howden, deutlich erweitern. Das spiegelte sich auch in den Geschäftszahlen des zweiten Quartals 2023 wider. So vermeldete das Unternehmen einen Rekord-Gesamtauftragsbestand von 3,96 Milliarden US-Dollar, was im Vorjahresvergleich einem Anstieg von 24,1 Prozent entspricht. Der Rekordumsatz betrug im zweiten Quartal des Jahres 908,1 Millionen US-Dollar und damit 10,03 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Errungenschaften und die Expansion des Unternehmens bildeten auch den zentralen Aspekt von Roger Reads Auslegung der Chart, wie TipRanks erklärt. Der Wall Street Analyst, der das Unternehmen für Wells Fargo überwacht, erklärte seine Position wie folgt: "Die Übernahme von Howden, das Engagement im Bereich LNG, die Beteiligung an der Energiewende und Energiesicherheit sowie Massnahmen zur Schuldenreduzierung unterstützen eine Rückkehr zur historischen Bewertung und einen optimistischen Ausblick. Darüber hinaus könnten weitere Veräusserungen zur weiteren Stärkung der Bilanz beitragen. Auf lange Sicht sind wir der Ansicht, dass GTLS eine der interessantesten und attraktivsten Möglichkeiten bleibt, von den doppelten Chancen in den Bereichen Energiesicherheit und Energiewende zu profitieren". Damit unterstützt der Experte seine Einstufung mit "Overweight" und die damit einhergehende Kaufempfehlung. Sein Kursziel setzt Reads bei 226 US-Dollar an, was einem Wachstumspotenzial von 49,8 Prozent entspricht (Stand 24.10.2023).

Und auch andere Analysten stehen der Aktie enthusiastisch gegenüber. Insgesamt bewerteten neun Analysten die Aktie des Unternehmens (7x Buy, 2x Hold). Daraus ergibt sich eine starke Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 202,63 US-Dollar zwar unter dem optimistischen Ziel von Reads, gegenüber dem letzten Kurs jedoch immerhin noch um 36,64 Prozent höher.

ON Semiconductor-Aktie

Beim zweiten von TipRanks vorgestellten Unternehmen handelt es sich um ON Semiconductor. Bei ON Semiconductor handelt es sich um ein mittelständisches Unternehmen der Halbleiterindustrie. Beachtlich ist jedoch eine bemerkenswerte Marktkapitalisierung von fast 40 Milliarden US-Dollar. Zum Portfolio des Unternehmens gehört eine breite Palette von Silizium-Halbleiterchips, die für Automobil-, Industrie-, Medizin-, Luft- und Raumfahrt- sowie 5G-Anwendungen konzipiert sind. Anders als andere Hersteller von Mikrochips ist ON Semiconductor sowohl im Design als auch in der Herstellung seiner Produkte tätig. Dafür betreibt das Unternehmen mehr als 40 Designzentren in 19 Ländern und besitzt 19 Produktionsstätten in neun Ländern.

Laut dem Bericht für das zweite Quartal 2023 übertraf das Unternehmen die Prognosen der Analysten. Der Gesamtumsatz erreichte beinahe 2,1 Milliarden US-Dollar und blieb im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil. Der Non-GAAP-EPS betrug 1,33 US-Dollar, was einen Cent unter dem Vorjahreswert von 1,34 US-Dollar lag, jedoch ebenfalls die Erwartungen der Analysten um 12 Cent übertraf. Besonders erwähnenswert sei laut TipRanks jedoch, dass die Einnahmen des Unternehmens aus dem Verkauf von Chips an den Automobilsektor im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent stiegen und die Marke von einer Milliarde US-Dollar übertrafen.

Insbesondere der beachtliche Anstieg der Verkäufe im Automobilsektor hat die Aufmerksamkeit von Gary Mobley, einem Analysten bei Wells Fargo, auf sich gezogen. "Wir halten nach wie vor an den konjunkturellen und strukturellen Thesen für Halbleiter in der Automobilindustrie fest. Um es klar auszudrücken, sind wir der Ansicht, dass die Gelegenheit im Bereich der Automobilhalbleiter für ON nicht ignoriert werden sollte. Wir bevorzugen weiterhin ON-Aktien aufgrund folgender Gründe: 1. einer überzeugenden Bewertung (20,0x NG EPS); 2. Das Management konzentriert sich weiterhin auf die Neuausrichtung der Ressourcen auf die Automobil- und Industrieendmärkte. 3. Die Umsetzung auf einer Fab-Lite-Basis; und 4. die Optionen im Bereich SiC (1,0 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2)," erklärt der Experte. Deshalb stuft er das Unternehmen mit "Overweight" ein und setzt sein Kursziel bei 130 US-Dollar, was ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 52,7 Prozent impliziert (Stand 24.10.2023).

Andere Wall Street-Experten zeigen sich ebenfalls optimistisch. So erhielt die ON Semiconductor-Aktie in den vergangenen drei Monaten insgesamt 22 Bewertungen (15x Buy, 7x Hold), woraus sich eine moderate Kaufempfehlung ergibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 118,55 US-Dollar und damit 41,79 Prozent höher als der letzte Kurs.

Redaktion finanzen.ch

