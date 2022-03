Hycroft-Mining: AMC Entertainment übernimmt anteilsweise Gold- und Silbermine - Gewinne erhofft

• AMC und Eric Sprott investieren gemeinsam rund 59 Millionen US-Dollar in Hycroft Mining und kaufen damit je eine Beteiligung von 22 Prozent• Neben der 22-Prozent-Beteiligung hat AMC 23,4 Millionen Hycroft- Optionsscheine gekauft• Mit der Investition will AMC seinen Aktionären grössere Gewinne erwirtschaften - für diese Strategie gibt es nicht nur Lob

Die Hycroft Mining Holding Corporation ist ein Unternehmen aus den USA, das eine Gold- und Silbermine in Nevada führt. Aufgrund finanzieller Probleme konnte Hycroft seine Möglichkeiten 2021 nicht vollständig ausschöpfen. Um dies zu ändern, hat AMC Entertainment am 15. März 22 Prozent der Hycroft-Aktien gekauft. Davon verspricht sich AMC grosse Gewinne. Dies gab der Kino-Konzern, der international knapp 1'000 Kinos besitzt, per Twitter und Pressemitteilung bekannt.

In Kooperation mit AMC hat auch Investor Eric Sprott Hycroft-Anteile gekauft: Beide Parteien haben laut AMC-Pressemitteilung genau je 27,9 Millionen US-Dollar in Hycroft-Akien investiert. AMC habe zudem 23,4 Millionen Hycroft-Optionsscheine im Wert von je 1,07 US-Dollar erworben.

Mit den Kinoveranstaltungen der neuen Spiderman- und Batman-Veröffentlichungen 2021 stieg der Wert der AMC-Aktien Bloomberg zufolge im vergangen Jahr um 1'183 Prozent. In einer Pressemitteilung zu den Finanzergebnissen des vierten Quartals (Q4) 2021 vermerkt AMC eine Liquidität in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar: Es habe sich um das erfolgreichste Quartal seit Beginn der Corona-Pandemie gehandelt. Nun wolle man wieder auf eine offensivere Unternehmensstrategie umsteigen.

Ähnliche Erfolge erhofft sich AMC auch von der Hycroft-Investition. Noch vor einem Jahr hätten die AMC-Finanzen denen der aktuellen Zahlen des Minenbetreibers geähnelt: "[Hycroft] hat ebenfalls grundsolide Anlagen, aber aus verschiedenen Gründen stand es ernsten und unmittelbaren Liquiditätsproblemen gegenüber. Wir sind zuversichtlich, dass unser Eingreifen eine starke Hilfe beim Meistern der Herausforderungen leistet - zu seinem und zu unserem Vorteil," so AMC-CEO Adam Aron in der Pressemitteilung von Mitte März. "Unsere Investition […] ist eine wirklich grossartige Möglichkeit, unseren Konzern potenziell zu stärken und bereichern und so auch signifikante Wertsteigerungen für unsere Aktionäre zu erreichen."

Dies kommt bei der Öffentlichkeit nicht nur gut an: Auf Twitter etwa wird AMC dafür kritisiert, nicht seine gesamte Energie in das Filmgeschäft zu stecken.

HYCM is a classic pump and dump. I was into penny stocks for a while and HYCM was a common pump and dump specially in r/pennystocks. Adam is in bed with hegies 100%