Holcim Aktie News: Holcim am Nachmittag tiefer

Die Holcim-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 75,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'891 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Holcim-Aktie bis auf 75,52 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,66 CHF. Zuletzt wechselten 344'327 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 markierte das Papier bei 85,58 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Holcim-Aktie 12,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 54,34 CHF. Abschläge von 28,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Holcim-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,80 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,96 CHF belaufen. Holcim liess sich am 02.03.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2017 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,21 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Holcim ein Ergebnis je Aktie von -5,21 CHF vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.70 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6.70 Mrd. CHF.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Holcim wird am 28.02.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch