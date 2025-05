Grenzenloser Kunstpark! Die 10. Abschlussausstellung der Nanjing University of the Arts mit 520 Absolventen begrüsst künstliche Intelligenz

NANJING, China, May 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. Mai wurde die 10. Abschlussausstellung der Nanjing University of the Arts 520 unter dem Motto "Embracing AI, Digital Intelligence Empowers" (KI willkommen heissen, digitale Intelligenz befähigt) eröffnet. Bis Ende Juni werden mehr als 90 Kunstausstellungen und Performances stattfinden, die einem internationalen Publikum ein umfassendes Erlebnis der neuen Kunstpädagogik im Zeitalter der digitalen Intelligenz bieten.

Ein Medienausschnitt zu dieser Ankündigung ist unter diesem Link verfügbar.

Video: https://www.facebook.com/share/v/1DZ8bDaG4H/

Bei der Eröffnungsfeier traten zwei Pioniere – Cai Yuanpei, Wegbereiter der modernen Bildung in China, und Liu Haisu, Gründungsvater der Neuen Kunstbewegung und der modernen Kunstausbildung – dank hochpräziser digitaler Humantechnologie "über Zeit und Raum hinweg" auf bemerkenswerte Weise in Erscheinung. Als angesehene Persönlichkeiten der Shanghai Academy of Fine Arts (der Vorgängerin der Nanjing University of the Arts) kamen sie zusammen, um die spirituelle Fackel der ästhetischen und künstlerischen Bildung weiterzureichen.

Der Funke der künstlichen Intelligenz läutet ein neues Kapitel in der künstlerischen Schöpfung ein, während ein Jahrzehnt engagierter Pflege nun mit der kraftvollen Stimme der Innovation im Zeitalter der digitalen Intelligenz widerhallt. Zu den Höhepunkten zählen die Abschlussausstellung "Digital Intelligence · Chinese Attire" der Modeschule, die Bubble Music Festival Jazz Season und die chinesische Oper "Thunderstorm", die gemeinsam von chinesischen und kanadischen Studenten aufgeführt wird. Die diesjährige bunte "520"-Feier hat Kunstinstitutionen aus den Vereinigten Staaten, Australien, Italien, Singapur, Thailand und weiteren Ländern zu einer begeisterten Teilnahme motiviert. Gemeinsam mit Dozenten und Studierenden der Nanjing University of the Arts präsentieren sie ein grenzüberschreitendes, multikulturelles Kunstfest.

In den letzten zehn Jahren hat die Nanjing University of the Arts die Vision "ein campusweites Schaufenster, ein stadtweites Fest" verfolgt und sie in die lebendige Realität "eine Stadt und eine Universität, die in Symbiose miteinander gedeihen" umgesetzt. "Indem wir die DNA der Kunst in das Stadtgefüge eingebettet haben, haben wir ein kulturelles Wahrzeichen geschaffen, das in Nanjing erstrahlt und über Jiangsu hinausstrahlt", so Yu Feng, Parteisekretär der Nanjing University of the Arts.

Quelle: Nanjing University of the Arts

