Goldman Sachs-Analyst zeigt sich optimistisch für UBS-Aktie - Kursziel angepasst

• Hallam hebt UBS-Kursziel an• Höhere Erwartungen für verwaltetes Vermögen der UBS• ZKB warnt vor Risiken

Goldman Sachs-Bankanalyst Chris Hallam hat bereits in der Vergangenheit hohe Kursziele für die Aktie der UBS gesetzt - schon vor der Übernahme der Credit Suisse. Nun hebt Hallam sein Kursziel für die UBS-Aktie erneut an, diesmal von 37,10 auf 38,70 Franken, und behält seine Einstufung auf "Buy" bei.

Gute Aussichten für UBS-Aktie

Hallam begründet seine Entscheidung mit einer Anpassung seiner Schätzungen im Vorfeld der Zahlen zum dritten Quartal. So spricht er in seiner aktualisierten Einschätzung von höheren Erwartungen für das verwaltete Vermögen der UBS sowie von einer saisonal bedingten Abschwächung im Investmentbanking. Des Weiteren rechne er damit, dass die UBS weiterhin Fortschritte bei der Reduzierung der operativen Ausgaben machen wird, wie er in seinem Ausblick prognostiziert.

ZKB zeigt sich zuversichtlich

Auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB) äusserte sich vergangene Woche zur UBS. Sie warnt vor möglichen Risiken in der Phase der Integrationsmassnahme der UBS in die Credit Suisse: "Die Risiken bezüglich Medienaufmerksamkeit und potenzielle Abflüsse dürften sich in dieser Phase erhöhen, da mit der Kundenmigration angefangen wurde und auch die Integration der verschiedenen IT-Plattformen und Daten ansteht", wird das Bankhaus bei cash zitiert. Nichtsdestotrotz bewertet die ZKB die UBS-Aktie weiterhin mit "Übergewichten".

Die Zahlen für das dritte Quartal werden von der UBS voraussichtlich am 30. Oktober veröffentlicht.

Redaktion finanzen.ch