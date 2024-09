Gold, Aktien, Kryptos: So investiert US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sein Vermögen

• Trump mit geschätztem Milliardenvermögen• Truth Social-Mutter TMTG macht Grossteil aus• Präsidentschaftskandidat auch mit Kryptoinvestitionen

Im August hat der Bewerber um das US-Präsidentschaftsamt, der ehemalige Präsident Donald Trump , seine Finanzen offengelegt. Der Transparenzbericht, aus dem CNN zitiert und der rund 250 Seiten umfassen soll, zeigt dabei durchaus interessante Investitionen des 78-Jährigen.

Trumps Börseninvestitionen

Dem Bericht zufolge ist der grösste Teil von Trumps Vermögen, das sich laut Forbes derzeit auf rund 3,8 Milliarden US-Dollar beläuft, in der Trump Media & Technology Group gebunden, der Muttergesellschaft des sozialen Netzwerks Truth Social. Mit rund 115 Millionen Anteilsscheinen, die sich laut der Offenlegung in seinem Besitz befinden, beläuft sich allein dieser Teil seines Vermögens zum aktuellen Aktienkurs von rund 17,40 US-Dollar auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar.

Darüber hinaus ist der Präsidentschaftskandidat auch stark im Kryptosektor investiert. Zwischen einer und fünf Millionen US-Dollar hat Trump in die zweitgrösste Kryptowährung Ethereum investiert, dabei ist allerdings unklar, zu welchem Zeitpunkt er die Coins des Bitcoin-Konkurrenten erworben hat und ob er damit bereits Gewinne einfahren konnte.

Eine sechsstellige Summe hat Trump dem Bericht zufolge zudem in Gold angelegt.

Weitere Einkommensquellen von Donald Trump

Neben den genannten Investitionen gehen auch weitere Informationen aus dem Transparenzbericht hervor. So verfügt Trump über eine Reihe zusätzlicher Einkommensquellen. Mehr als zwölf Millionen US-Dollar sollen dem Politiker allein aus Lizenzverträgen mit zwei LLCs zugeflossen sein - allein 7,2 Millionen US-Dollar kamen dabei wohl aus einer "Lizenzvereinbarung mit NFT INT, LLC", dem Unternehmen, das digitale NFT-"Sammelkarten" mit dem ehemaligen Präsidenten verkauft.

Zudem brachten dem Ex-Präsidenten seine Bücher "Letters to Trump" und "Our Journey Together" weitere fünf Millionen US-Dollar ein, während durch "The Greenwood Bible", einem Projekt, dass Trump mit dem Country-Sänger Lee Greenwood zusammen erarbeitet hat, weitere 300'000 US-Dollar in die Taschen des Geschäftsmannes flossen.

Deutlich mehr Geld, nämlich rund 57 Millionen US-Dollar, hat Donald Trump unterdessen mit den Einnahmen aus seinem Prestige-Objekt verdient, dem Mar-a-Lago-Club in Palm Beach, Florida. Das waren aber weniger als die 65 Millionen US-Dollar, die laut der vorangegangenen Einreichung dem Vermögen von Trump zuflossen.

Donald Trump hat auch Verbindlichkeiten

Neben den Einkünften aus diversen Projekten gehen aus dem Transparenzbericht von Donald Trump auch dessen Verbindlichkeiten hervor. Demnach muss der Politiker nach Niederlagen vor Gericht mehr als 50 Millionen US-Dollar zahlen. Diese Verbindlichkeiten wurden allerdings zunächst ausgesetzt, nachdem Trump gegen die Urteile Berufung eingelegt hat.

Auch Einkommen von Melania Trump offengelegt

Aus den Unterlagen gehen auch die Einkünfte der ehemaligen First Lady und Ehefrau von Donald Trump hervor. So verdiente Melania 237'500 US-Dollar für einen Vortrag bei den Log Cabin Republicans in Palm Beach, Florida, während ihr weitere 330'000 US-Dollar aus einem Lizenzvertrag für den Verkauf digitaler Sammelkarten oder NFTs zuflossen.



Redaktion finanzen.ch