Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Givaudan-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4'088,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 12'247 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 4'073,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4'103,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'473 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 4'690,00 CHF. Gewinne von 14,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 3'440,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Kursverlust von 15,85 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 70,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 75,26 CHF aus.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.07.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Givaudan-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 126,56 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

