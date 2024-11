Givaudan Aktie News: Givaudan reagiert am Mittag positiv

Um 12:28 Uhr sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3'801,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'628 Punkten liegt. Der Kurs der Givaudan-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3'809,00 CHF zu. Bei 3'775,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'919 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4'690,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 18,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3'164,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 20,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 68,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,09 CHF ausgeschüttet werden.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 24.01.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 23.01.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 125,29 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch

