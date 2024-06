Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Mittag ins Plus

Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'220 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Givaudan-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4'359,00 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4'339,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'632 Givaudan-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4'359,00 CHF) erklomm das Papier am 06.06.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,35 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.08.2023 bei 2'724,00 CHF. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 59,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 70,74 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 68,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 112,12 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

