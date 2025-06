Fehlende Impulse in Zürich: SPI pendelt nachmittags um Schlusskurs vonDienstag

Am Mittwoch geht es im SPI um 15:39 Uhr via SIX um 0.00 Prozent auf 17’040.88 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.203 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.081 Prozent höher bei 17’053.97 Punkten in den Handel, nach 17’040.10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 17’106.04 Punkte, das Tagestief hingegen 17’028.06 Zähler.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0.052 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, notierte der SPI bei 16’546.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2025, lag der SPI-Kurs bei 16’811.97 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 11.06.2024, bei 16’031.70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9.81 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 17’386.61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’361.69 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Kudelski (+ 15.53 Prozent auf 1.53 CHF), MCH (+ 5.41 Prozent auf 3.90 CHF), SoftwareONE (+ 5.30 Prozent auf 8.45 CHF), Addex Therapeutics (+ 4.92 Prozent auf 0.06 CHF) und ams-OSRAM (+ 4.77 Prozent auf 9.34 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-5.82 Prozent auf 1.86 CHF), Molecular Partners (-5.21 Prozent auf 2.91 CHF), DocMorris (-4.99 Prozent auf 6.86 CHF), Evolva (-4.80 Prozent auf 1.09 CHF) und Varia US Properties (-4.57 Prozent auf 16.70 CHF).

Welche SPI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1’831’685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 244.048 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.00 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.61 Prozent bei der Varia US Properties-Aktie zu erwarten.

