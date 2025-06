EQS-News: Mutares Portfolio Spotlight: Magirus beschleunigt Transformation mit Rekord-Auftragsbestand von nahezu EUR 800 Mio.

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares Portfolio Spotlight: Magirus beschleunigt Transformation mit Rekord-Auftragsbestand von nahezu EUR 800 Mio. Übernahme von der IVECO Group im Januar 2025 erfolgreich abgeschlossen

Transformationsmaßnahmen eingeleitet; sichtbare operative und kommerzielle Fortschritte

Aktueller Auftragsbestand bei rund EUR 600 Mio.; weitere Auftragserteilung über EUR 200 Mio. erwartet München, 27. Juni 2025 – Nach der Übernahme der Magirus GmbH von der IVECO Group im Januar 2025 berichtet die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) über weitere Fortschritte bei der operativen Neuausrichtung und der kommerziellen Entwicklung des Portfoliounternehmens. Seit dem Eintritt in das Portfolio von Mutares hat Magirus eine Reihe von Transformationsinitiativen umgesetzt. Dazu zählen unter anderem eine Reorganisation der Managementstruktur, Programme zur Kostenoptimierung, eine verbesserte Projektgovernance sowie eine Beschleunigung der Produktentwicklung. Ziel dieser Maßnahmen ist es, das operative Modell zu stärken und die Marktreaktionsfähigkeit zu erhöhen. Der Auftragsbestand des Unternehmens ist inzwischen auf rund EUR 600 Mio. gestiegen. Zudem befindet sich Magirus in der finalen Verhandlungsphase über ein Projekt mit einem Volumen von rund EUR 200 Mio. Im Falle einer Zuschlagserteilung wäre dies der größte Einzelauftrag in der jüngeren Unternehmensgeschichte. Im Rahmen seines 10-Punkte-Transformationsprogramms treibt Magirus auch die internationale Expansion voran. Eine neue rechtliche Einheit in der Schweiz soll zum 1. Oktober 2025 den Betrieb aufnehmen. Die Vorbereitungen für Markteintritte in Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verlaufen planmäßig. Darüber hinaus wird in Rumänien eine neue Einheit gegründet, um die Integration regionaler Zulieferer und die Produktionskoordination zu unterstützen. Potenzielle Add-on-Möglichkeiten in Kroatien und Österreich werden derzeit geprüft. Auf Basis der aktuellen Pipeline und der laufenden Umsetzung der strategischen Roadmap verfolgt Magirus weiterhin konsequent das Ziel, bis Ende 2025 einen Auftragsbestand von EUR 1 Mrd. zu erreichen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Magirus hat in nur wenigen Monaten bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Das Team agiert fokussiert und mit Klarheit – die Dynamik, die wir derzeit sehen, ist das Ergebnis disziplinierter Arbeit in allen Bereichen. Wir sind überzeugt, dass Magirus auf einem sehr guten Weg ist, seine kommerziellen Ziele zu erreichen und eine tragfähige Basis für nachhaltige Wertschöpfung zu schaffen.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

