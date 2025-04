EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2025

EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.03.2025 Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 31.03.2025 bei 21,28 € je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 12,70 Euro, die ES-Stammaktie bei 14,50 Euro. Der Hauptversammlung am 30. Mai 2025 wird vorgeschlagen, 2,00 € Dividende (setzt sich zusammen aus Basis-Dividende in Höhe von 0,55 € zzgl. 1,45 € Sonder-Dividende) je gewinnberechtigter Vorzugs- und Stammaktie für das Geschäftsjahr 2024 auszuschütten. Zum Portfolio: Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. März 2025: Coloplast AS

Sixt SE (Stämme)

McCormick & Co. Inc.

The Walt Disney Company

Pan American Silver Corp.

Fresenius SE

American Water Works Company

Gerresheimer AG

Zoetis Inc.

Dürr AG

Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien- Fonds (A2N82J) und in verschiedenen Unternehmensanleihen sowie einer kurzlaufenden Bundesanleihe investiert. Marlis Weidtmann

Vorstand Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. (0211) 683022

Fax (0211) 6912998

E-Mail: info@effecten-spiegel.de

Internet: www.effecten-spiegel.com Hinweis: Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

