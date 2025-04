UBS-Zahlen im Blick: SMI etwas tiefer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen stabil

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Mittwoch etwas zurück.

Der SMI verliert kurz nach Börsenstart leicht.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI schliessend sich der Tendenz des Leitindex an.

Am Schweizer Aktienmarkt stehen am Mittwoch zahlreiche Quartalsberichte im Fokus der Anleger, allen voran die Zahlen der UBS. So verzeichnete das Finanzhaus weniger Gewinn, aber dennoch mehr als erwartet. Aber auch weitere Bluechips berichten über ihren Jahresstart, und auch international ist der Kalender mehr als üppig gefüllt. Von den US-Vorgaben kommt wenig Unterstützung. An der Wall Street hatten Investoren ebenfalls viele Quartalsergebnisse zu verdauen, zuletzt lagen die US-Futures wieder im Minus.

Laut Händlern kehrt zwar ein gewisses Mass an Zuversicht zurück, nachdem die Gangart von US-Präsident Trump im Zoll-Streit mittlerweile etwas gemässigter ausfalle. Der Optimismus sei aber fragil. Im Tagesverlauf bietet auch der Konjunkturkalender einige Impulsgeber, darunter beispielsweise das KOF-Konjunkturbarometer, BIP-Zahlen aus Europa sowie einige Inflationszahlen aus Deutschland und Italien, bevor dann am Nachmittag der Blick auf die USA fällt. Hier stehen unter anderem ebenfalls BIP-Daten sowie der Chicago Einkaufsmanagerindex und der ADP-Jobbericht an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte etwas höher.

Der DAX zieht zu Börsenstart 0,42 Prozent auf 22'520,49 Zähler an.

Die Serie freundlicher Handelstage für den DAX setzt sich am Mittwoch fort. Unterstützung kommt dabei auch von den Überseebörsen. In den USA hatten die Aktienmärkte am Dienstag zugelegt und auch die asiatischen Börsen zeigten sich überwiegend im Plus. Auf der Agenda hierzulande stehen als Impulsgeber ansonsten vor allem zahlreiche Unternehmen mit ihren Quartalsberichten. Mit Spannung dürfte zudem auf das SPD-Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag gewartet werden. "Das Zustandekommen der Koalition ist eingepreist. Von daher könnte ein negatives Votum deutliche Schockwellen durch die Märkte schicken", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt.

WALL STREET

Der US-Leitindex konnte am Dienstag zulegen.

So hatte der Dow Jones mit einem minimalen Plus eröffnet und vergrösserte dieses im weiteren Handelsverlauf deutlich. Letztlich schloss er 0,75 Prozent stärker bei 40'527,62 Zählern.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite drehte ins Plus und beendete den Handel 0,55 Prozent höher bei 17'461,32 Punkten.

Ausgerechnet schwache Konjunkturdaten halfen, die Wall Street am Dienstag im Verlauf nach oben zu hieven. Sowohl die Anzahl der offenen Stellen (Jolts) als auch das Verbrauchervertrauen zeigen Schwäche, befeuern damit aber Zinssenkungsspekulationen. Die Stimmung unter US-Verbrauchern hat sich im April deutlicher als ohnehin befürchtet abgeschwächt.

Stützend wirkte zudem, dass Autobauer in den USA bei den Zöllen auf Bauteile Erleichterungen bekommen. Entsprechende Medienberichte bestätigte ein hochrangiger Vertreter des US-Handelsministeriums.

Daneben nahm die Bilanzsaison Fahrt auf.

ASIEN

Die asiatischen Märkte zeigten sich am Dienstag wenig bewegt.

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen.

In Tokio steigt der Nikkei 225 0,19 Prozent auf 35'909,84 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite moderate 0,8 Prozent auf 3'283,97 Stellen ab.

In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen 0,22 Prozent auf 22'056,10 Zähler.

Gemessen an den Börsenindizes tut sich am Mittwoch an den asiatischen Börsen trotz freundlicher Vorgabe der Wall Street wenig. Dazu dürften auch neue Einkaufsmanagerindizes aus China beitragen. Sie sind im April durch die Reihe unter den Vormonatswerten ausgefallen, dazu rutschte der staatliche Index des verarbeitenden Gewerbes unter die Expansion anzeigende Schwelle. Laut den Ökonomen von Capital Economics zeigen sich hier Auswirkungen der US-Zollpolitk. Der Index der neuen Exportaufträge sei auf den niedrigsten Stand seit August 2012 gefallen, abgesehen von der Covid-Phase. Möglicherweise werde die pessimistische Stimmung in den Daten aber übertrieben, ein ähnliches Muster sei während des ersten Handelskriegs 2018 zu beobachten gewesen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires