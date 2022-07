Enormes Umsatzpotenzial für Netflix: Outperformance-Rating für Netflix-Aktie

• Netflix mit schwachem Jahresauftaktsquartal• Öffnung für werbefinanzierte Version• Analyst sieht Potenzial

Ein enttäuschender Jahresstart hat Netflix-Anleger in den vergangenen Monaten in Scharen aus der Netflix-Aktie fliehen lassen. Im ersten Quartal verlor der Streaming-Pionier erstmals seit mehr als zehn Jahren Kunden: Die Zahl der Abonnenten sank um rund 200'000 Hauptbelastungsfaktor war der Wegfall des Russland-Geschäfts, der das US-Unternehmen auf einen Schlag 700'000 Kunden kostete. Doch auch diesen Faktor herausgerechnet konnte Netflix die Markterwartungen nicht erfüllen und enttäuschte zudem mit einem schwachen Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal. Die Enttäuschung der Kunden spiegelt sich deutlich in der Aktienkursentwicklung wieder: Seit Jahresstart hat die Netflix-Aktie mehr als 70 Prozent verloren.

Öffnung für werbefinanziertes Abomodell

Infolge der schwachen Geschäftsentwicklung und insbesondere der enttäuschenden Aussichten für das laufende Geschäftsquartal hatte Netflix sich überraschend offen für einen Schritt gezeigt, den Beobachter bereits seit geraumer Zeit fordern: Die Einführung eines neuen Abo-Modells, das werbefinanziert sein soll. Bislang hatte insbesondere Netflix-Chef Reed Hastings stets eine ablehnende Haltung gegenüber einer günstigeren Aboversion mit zwischengeschalteten Werbeclips gezeigt und betont, Netflix bleibe werbefrei. Dass das Unternehmen nun an einem der bislang grössten Konzerntabus rüttelt, zeigt, wie schwer sich Netflix angesichts zunehmender Konkurrenz im Streaming-Bereich damit tut, weiter Wachstum zu generieren. Hastings betonte zuletzt, er sei nach wie vor ein Fan davon, Abonnements so einfach wie möglich zu halten, allerdings sei er "noch mehr ein Fan davon, den Verbrauchern eine Wahl zu bieten".

Analyst gibt Netflix nicht verloren

Während sich Netflix nun einem preisgünstigeren werbefinanzierte Abomodell eher widerwillig und mit zeitlicher Verzögerung öffnet, sieht Cowen-Analyst John Blackledge in ebendiesem Schritt enormes Potenzial für den Streaming-Giganten. Es gebe eine echte Chance für Netflix, ein sinnvolles Geschäft zu machen, indem es eine werbegestützte Preisstufe für Verbraucher anbietet, argumentierte der Experte gegenüber Yahoo Finance Live.

Der Schritt könnte Netflix 2023 4 Millionen neue Abonnenten bringen und auch den Umsatz um mehrere Millionen Dollar ansteigen lassen. "Es ist eine positive mehrjährige Einnahmegelegenheit für das Unternehmen", so der Experte.

Entsprechend positiv bewertet Blackledge auch die Aussichten für die Netflix-Aktie: Er vergibt ein Outperformance-Rating mit einem Kursziel von 325 US-Dollar. Aktuell wird die Netflix-Aktie bei 178,36 US-Dollar gehandelt (Schlusskurs vom 29.06.2022), der Anteilsschein hätte somit noch ein Kurspotenzial von rund 82 Prozent und könnte damit die bisherigen Jahresverluste mehr als ausgleichen.



Redaktion finanzen.ch