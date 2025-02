Einblick ins Gates-Depot: Diese Unternehmen dominieren das Stiftungsportfolio in Q4/2024

Institutionelle Investoren, deren verwaltetes Vermögen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, müssen ihre Beteiligungen vierteljährlich gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) offenlegen. Dies geschieht über das sogenannte 13F-Formular, das nach der Einreichung auch für die Öffentlichkeit einsehbar ist.

Die Bill & Melinda Gates Foundation, die seit Januar 2025 nur noch unter dem Namen "Gates Foundation" auftritt, verwaltete im vierten Quartal 2024 in ihrem Trust rund 42,02 Milliarden US-Dollar. Sie gehört damit zu den grössten privaten Stiftungen der Welt und qualifiziert sich deutlich für die Einreichung des 13F-Formulars bei der SEC. Die gemeinnützige Organisation, die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda ins Leben gerufen wurde, setzt sich für die weltweite Verbesserung der Gesundheitsversorgung und den Zugang zu Bildung ein.

Melinda French Gates hat sich allerdings am 7. Juni 2024 von ihrem Posten als Co-Vorsitzende der Stiftung zurückgezogen. Zum Start des neuen Jahres folgte dann die Umbenennung der Stiftung in Gates Foundation.

Das folgende Ranking enthält die zehn grössten Aktien-Positionen, die sich im vierten Quartal 2024 im Bill & Melinda Gates Foundation Trust befanden. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2024.

Redaktion finanzen.ch