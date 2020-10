eBay unter Erwartungen - eBay-Aktie im Minus

eBay hat Bilanz für das jüngst abgelaufene Jahresviertel gezogen.

Die Handelsplattform eBay hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Bilanz für das dritte Quartal 2020 präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich im Berichtszeitraum auf 0,85 US-Dollar, nach 0,67 US-Dollar im Vorjahresviertel. Experten hatten zuvor ein EPS von 0,855 US-Dollar geschätzt. Der Umsatz von eBay wurde auf 2,6 Milliarden US-Dollar beziffert, während Analysten 2,7 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt hatten. Im dritten Quartal des Vorjahres waren umsatzseitig 2,65 Milliarden US-Dollar ausgewiesen worden. Die Aktie legte an der NASDAQ nachbörslich zunächst zu, drehte dann jedoch ins Minus und gab am Donnerstag letztlich um 7,46 Prozent auf 49,28 US-Dollar nach.

