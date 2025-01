dormakaba-Aktie wird in Berenbergs Top-Picks aufgenommen - Transformationsprogramm im Fokus

• Geschäftsjahr 2023/24 mit überzeugenden Ergebnissen abgeschlossen• Berenberg nimmt dormakaba in Top-Picks für 2025 auf• Transformationsprogramm soll dormakaba in bessere Wettbewerbsposition bringen

dormakaba in 2024

Im vergangenen Jahr konnte die dormakaba-Aktie mit einem Aufschwung von insgesamt rund 41 Prozent überzeugen. Auch das Ende Juni abgeschlossene Geschäftsjahr 2023/24 beendete das Unternehmen mit positiven Ergebnissen und übertraf damit auch leicht die Erwartungen der Analysten.

So verzeichnete der Schliesstechnikkonzern im Berichtsjahr zwar einen leichten Umsatzrückgang von 0,4 Prozent auf 2,84 Milliarden Franken, belastet durch Wechselkurseffekte. Organisch stieg der Umsatz jedoch um 4,7 Prozent, wobei 2,8 Prozentpunkte auf Preiserhöhungen zurückzuführen waren. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) stieg dank Effizienzsteigerungen zudem um 8,3 Prozent auf 416,9 Millionen Franken, wodurch die operative Marge auf 14,7 Prozent verbessert wurde.

Die Transformationsstrategie, mit Fokus auf Effizienz- und Kostenoptimierung, zeigte Erfolge. Im Geschäftsjahr 2024/25 soll der Fokus nun auf weiterem Wachstum liegen. dormakaba plant eine Umsatzsteigerung von 3 bis 5 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 15 Prozent.

Berenberg Top-Pick

Die Privatbank Berenberg hat den Schliesstechnik-Konzern dormakaba nun in ihre Favoritenliste für 2025 aufgenommen, wie cash.ch berichtet. Hintergrund seien der Regierungswechsel in den USA und die Neuwahlen in Deutschland, die das wirtschaftliche und börsliche Umfeld prägen.

Der zuständige Analyst begründete die Aufnahme mit dem erfolgreich verlaufenden Transformationsprogramm des Unternehmens, das dormakaba in ein bis zwei Jahren in eine deutlich bessere Wettbewerbsposition bringen soll. Bereits jetzt sei das Unternehmen solide aufgestellt.

dormakabas Transformationsprogramm ziele darauf ab, Kosten zu senken, die Performance zu steigern, Komplexität zu reduzieren sowie Innovation und Wachstum voranzutreiben. Laut CEO Till Reuter sei dies dabei entscheidend, um die Mittelfristziele zu erreichen: ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent pro Jahr, eine bereinigte EBITDA-Marge von 16 bis 18 Prozent und eine Kapitalrendite von über 30 Prozent ab dem Geschäftsjahr 2025/2026.

Berenberg hebt ausserdem hervor, dass etwa die Hälfte der bis Mitte 2026 geplanten Einsparungen bereits umgesetzt wurde. Mit weiteren Einsparungen von 60 Millionen Franken rechne der Analyst zudem mit einer verbesserten Marge. Die Kaufempfehlung und das Kursziel von 813 Franken bleiben bestehen, was einem Aufwärtspotenzial von rund 29 Prozent entspricht (Stand: 17.01.2025).

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.