DKSH-Aktie steigt: DKSH unterstützt Bayer bei Vermarktung in Südostasien

DKSH werde dies für einen Teil des Pharmageschäfts von Bayer in Singapur, Malaysia, Thailand und den Philippinen tun, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Der Bereich DKSH Healthcare werde für Bayer in den südostasiatischen Ländern insbesondere Vertriebs- und Werbedienstleistungen zu Herz-Kreislauf-Behandlungen sowie zu dem für Frauen im Detailhandel angebotenen Gesundheits-Produktportfolio übernehmen, hiess es weiter. Bayer werde in der Vermarktung, der Kundenbindung und dem Patientenzugang mit dem "Go-to-Market"-Geschäftsmodell von DKSH unterstützt.

An der SIX gewinnt die DKSH-Aktie am Donnerstag zeitweise 0,63 Prozent auf 64,10 Franken.

mk/hr

Zürich (awp)