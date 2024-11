Diese Aktien befinden sich (Q3 2024) im Portfolio von Bill Ackman

A A

Hedgefondsmanager Bill Ackman hat im Portfolio von Pershing Square Capital im dritten Quartal 2024 einige Anpassungen vorgenommen. Neben einem Neuzugang gibt es auch eine neue Nummer eins unter seinen grössten Beteiligungen.

Analysen Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, müssen ihre Beteiligungen gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC quartalsweise mittels des 13F-Formulars offenlegen. Das gilt auch für Bill Ackman und seinen Hedgefonds Pershing Square Capital Management, in dessen Depot sich Investitionen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar befinden. Im dritten Quartal 2024 hat der Investor die Grösse von mehreren Positionen angepasst. Vor allem zwei Positionen scheint Ackman für besonders vielversprechend zu halten, denn er baute sie jeweils um mehr als 350 Prozent aus. Neben einer neuen Nummer eins im Portfolio des Hedgefonds gibt es ausserdem auch einen Neuzugang: So setzt Bill Ackman nun auch auf ein Unternehmen, das erst im abgelaufenen Jahresviertel an die Börse gegangen ist. Wie Pershing Square Capital zuletzt genau investiert war, zeigt das folgende Ranking. Es enthält die Aktieninvestments von Bill Ackmans Investmentgesellschaft im dritten Quartal 2024. Redaktion finanzen.ch ‹ ›

