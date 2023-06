Deutsche Post-Aktie steigt: Umbenennung in DHL Group

Die Poststationen sehen ähnlich wie Packstationen aus, bieten allerdings ein deutlich grösseres Angebot als diese. Laut Mitteilung bieten die Poststationen nahezu alle in den Filialen nachgefragten Dienstleistungen an, täglich und rund um die Uhr. Dazu gehören sowohl der Kauf von Brief- und Paketmarken, inklusive Zusatzleistungen wie Einschreiben, als auch der Versand und Empfang von Briefen und Paketen.

Nun soll das Angebot an Poststationen schrittweise in den kommenden Jahren in ländlichen und urbanen Gebieten deutschlandweit ausgebaut werden.

Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Bei Schwierigkeiten mit der Bedienung kann laut Mitteilung über das Bedienfeld per Video der Kundenservice des Unternehmens kontaktiert werden, auf dem Bildschirm der Poststation erscheine dann ein Kundendienstmitarbeiter oder eine -mitarbeiterin, der/die den Kunden und Kundinnen weiterhilft.

Die Poststationen sollen das Angebot des Konzerns ergänzen, das derzeit bundesweit aus rund 25.000 Verkaufsstellen (Filialen, DHL -Paketshops & Verkaufspunkte), mehr als 12.000 Packstationen sowie etwa 108.400 Briefkästen besteht.

Deutsche Post DHL benennt sich in DHL Group um

Die Deutsche Post DHL Group benennt sich um. Der global aufgestellte Konzern heisst künftig DHL Group, wie das Bonner Unternehmen am Montag mitteilte. Der Namensteil "Deutsche Post" fällt weg. Schon jetzt stammten 90 Prozent des Konzernumsatzes aus Geschäften unter der Marke DHL, darunter das Paketgeschäft in Deutschland.

Nur noch etwa ein Drittel der rund 600'000 Beschäftigten sind im einstigen Stammgeschäft tätig, also dem Brief- und Paketgeschäft in Deutschland. Andere Konzernsparten wie Expressdienste, Frachtgeschäfte und Logistikdienstleistungen haben an Bedeutung gewonnen. "Heute sind wir eines der internationalsten Unternehmen der Welt", sagte Konzernchef Tobias Meyer.

Die Deutsche Post-Aktie gewinnt via XETRA zwischenzeitlich 0,33 Prozent auf 44,33 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)