David Einhorn bringt im vierten Quartal 2021 Bewegung ins Depot

Wie alle Investoren in den USA, die ein Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, muss auch Hedgefondsmanager David Einhorn seine Investitionen quartalsweise offenlegen. Ein Blick in das 13F-Formular des Investors zeigt, dass sich im vierten Quartal 2021 einige Änderungen ergeben haben. So hat der Investor einige Positionen um ein Viertel oder mehr reduziert. Andere wurden hingegen deutlich aufgestockt oder sind sogar ganz neu im Portfolio und haben es direkt unter die zehn grössten Investments geschafft. Dabei sticht vor allem eine neu eröffnete Position heraus, denn vor wenigen Jahren fuhr David Einhorn mit einer ähnlichen Wette deutliche Verluste ein.

Redaktion finanzen.ch