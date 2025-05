Curatis-Aktie: Curatis sieht in Krebskandidat Corticorelin möglichen Blockbuster

Ausserdem hat das Unternehmen eine neue Chief Medical Officer und einen neuen Head of Chemistry, Manufacturing and Controls.

Man habe mit C-PBTE-01 die "Aussicht auf die Entwicklung eines möglichen Blockbusters", liess sich Curatis-CEO Roland Rutschmann in einer Mitteilung vom Freitag zitieren. In den USA seien über 150'000 Menschen von einem peritumoralen Hirnödem betroffen, weltweit etwa 500'000. Das übersteige die bisherigen Annahmen. Curatis schätzt das Markpotential von C-PTBE-01 nun auf über 1 Milliarde US-Dollar.

Weiter strebt Curatis für das Mittel wie geplant eine US-Zulassung an. Dazu werde im zweiten Quartal ein Antrag für ein Treffen mit der FDA eingereicht, heisst es. Das Treffen sei für das dritte Quartal geplant und soll eine Einigung über das Design einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie erzielen. Diese will Curatis dann im Jahr 2026 starten.

C-PTBE-01 wird derzeit zur Behandlung bei primären und metastatischen Hirntumoren untersucht.

Zudem gibt Curatis zwei Personalien bekannt: Man habe die Ärztin Kirsty Crame als Chief Medical Officer und Timm Trenktrog als Head of Chemistry, Manufacturing and Controls ernannt, hiess es. Crame war zuvor beim deutschen Biotech-Unternehmen Medigene und dem niederländischen Immuntherapien-Entwickler Gadeta tätig. Trenktrog kommt von Actelion Pharmaceuticals und war Dozent an der ETH Zürich.

