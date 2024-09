Commerzbank-Aktie springt hoch: Commerzbank-Chef Knof kündigt Rückzug an - UniCredit verkündet Einstieg

Wie die Commerzbank mitteilte, wird Knof seinen bis Ende Dezember 2025 laufenden Vertrag erfüllen, aber darüber hinaus der Commerzbank nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Weidmann habe dies mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen, gleichwohl aber seinen Respekt für diese Entscheidung und seine hohe Wertschätzung für die erfolgreiche Arbeit von Knof bekundet. Der Aufsichtsrat werde umgehend den Suchprozess für die Nachfolge Knofs starten.

Finanzagentur platziert 53 Millionen Commerzbank-Aktien

Die Finanzagentur des Bundes startet mit der angekündigten Reduzierung ihrer Beteiligung an der Commerzbank. Wie die Agentur mitteilte, begann sie am Dienstag mit der Platzierung von gut 53 Millionen Commerzbank-Aktien. Ihr Anteil wird sich nach Abschluss der Transaktion auf 12,0 von 16,5 Prozent reduzieren. Die Transaktion wird in einem beschleunigten Platzierungsverfahren durchgeführt und richtet sich an institutionelle Investoren.

Für die verbliebene Beteiligung wurde eine Verkaufsbeschränkung mit einer Laufzeit von 90 Tagen abgeschlossen. Dabei gebe es aber bestimmte Ausnahmen, so die Finanzagentur weiter.

UniCredit steigt bei Commerzbank ein - Bund verkauft Aktienpaket an Italiener

Die italienische Grossbank UniCredit hat sich einen Anteil an der Commerzbank gesichert. Der Bund verkaufte im Rahmen des vor einer Woche angekündigten Verkauf eines Teils der Commerzbank-Aktien 4,49 Prozent der Anteile komplett an die Italiener. Diese waren bereit, mehr zu zahlen, als die Papiere am Dienstagabend an der Börse wert gewesen waren. Das gesamte Gebot sei "infolge einer deutlichen Überbietung aller übrigen Angebote innerhalb des Bookbuilding-Verfahrens" an die UniCredit zugeteilt worden, teilte die Finanzagentur am frühen Mittwochmorgen mit.

Der Zuteilungspreis habe 13,20 Euro je Aktie und damit 60 Cent oder knapp fünf Prozent mehr als zum Xetra-Schluss betragen. Üblich sind bei solchen Platzierungen Abschläge. Der Bund nahm durch den Verkauf 702 Millionen Euro ein. Die Höhe Anteil des Staatsanteils sinkt durch den Verkauf der etwas mehr als 53 Millionen Aktien auf 12 Prozent. Der Staat bleibt damit der grösste Aktionär der Commerzbank. Die UniCredit ist durch den Kauf des Aktienpakets jetzt der drittgrösste Anteilseigner der Bank. Nummer zwei mit rund sieben Prozent ist der US-Vermögensverwalter BlackRock, der die Anteile aber über verschiedene Fonds hält und damit kein strategisches Interesse hat. Die UniCredit ist in Deutschland bereits mit der HVB vertreten.

UniCredit hält aktuell rund neun Prozent der Commerzbank-Aktien

Die italienische Grossbank UniCredit hat sich Insidern zufolge neben den vom Bund gekauften Commerzbank-Papiere weitere Aktien gesichert. Die Italiener halten derzeit rund neun Prozent der Commerzbank-Anteile, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch berichtete. Zuvor hatte die deutsche Finanzagentur mitgeteilt, dass sie im Zuge des geplanten Teilverkaufs von Commerzbank-Aktien ein Paket von 4,5 Prozent für etwas mehr als 700 Millionen Euro an die UniCredit abgab.

UniCredit erwägt Commerzbank-Beteiligung aufzustocken

Die italienische Grossbank UniCredit könnte ihre Commerzbank-Beteiligung von aktuell rund 9 Prozent weiter ausbauen. Die italienische Bank will laut einer Mitteilung vom Mittwoch bei den Aufsichtsbehörden die Genehmigung beantragen, bei Bedarf mehr als 9,9 Prozent der Commerzbank übernehmen zu dürfen. Laut der Mitteilung halten die Italiener - inklusive des vom Bund für etwas mehr als 700 Millionen Euro übernommenen Paketes von knapp 4,5 Prozent - rund 9 Prozent am Frankfurter Geldhaus. "Die UniCredit wird mit der Commerzbank AG zusammenarbeiten, um wertschöpfende Möglichkeiten für alle Stakeholder beider Banken auszuloten", hiess es weiter von dem italienischen Finanzkonzern. Das dürfte Übernahmespekulationen anheizen.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel am Mittwoch gewinnt die Commerzbank-Aktie zeitweise 8,17 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss und steigt auf 13,63 Euro.

FRANKFURT/MAILAND (Dow Jones/awp international)