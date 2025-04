Underperform von Jefferies & Company Inc. für Givaudan-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" belassen. Nach den Ausblicken der Unternehmen aus dem Chemiesektor im Februar sei es zu starken Schwankungen an den Devisenmärkten gekommen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Diese belasteten die Chemieproduzenten beim Umsatz im Schnitt mit 2 Prozent, beim operativen Ergebnis (Ebitda) etwa doppelt so stark. Am stärksten betroffen seien Brenntag, Bayer und Air Liquide. Diese Belastungen kämen zu den Folgen der konjunkturellen Unwägbarkeiten für die produzierten Volumina noch hinzu.

Um 13:17 Uhr ging es für das Givaudan-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4.9 Prozent auf 3’725.00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 12’240 Givaudan-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 gab die Aktie um 4.4 Prozent nach.

