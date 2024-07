Clariant Aktie News: Clariant am Montagnachmittag billiger

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 14,46 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'350 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Clariant-Aktie ging bis auf 14,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,56 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 335'444 Clariant-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,04 CHF) erklomm das Papier am 05.07.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 3,86 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,46 CHF. Dieser Wert wurde am 17.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Clariant-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,420 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,448 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Clariant am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,13 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.53 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.53 Mrd. CHF gelegen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Clariant dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,852 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch