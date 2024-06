Clariant Aktie News: Clariant am Donnerstagmittag leichter

Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 13,93 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'086 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Clariant-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,92 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,13 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 71'351 Clariant-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 14,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Clariant-Aktie somit 6,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2024 (10,46 CHF). Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 24,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Clariant-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,420 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,450 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Clariant am 17.02.2016. Das EPS lag bei 0,13 CHF. Im letzten Jahr hatte Clariant einen Gewinn von 0,13 CHF je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Clariant mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Clariant am 30.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Clariant-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,835 CHF je Clariant-Aktie.

Redaktion finanzen.ch